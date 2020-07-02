Москва, , 09:29 — REGNUM В Государственной думе ФС РФ предложили отмечать 1 июля День национальных интересов.

Поддержав поправки в Конституцию, граждане проявили общенациональную волю к суверенитету, развитию, солидарности, отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

"1 июля можно теперь отмечать как День национальных интересов. Они, а не юридические абстракции теперь станут приоритетами Основного закона РФ», — написал парламентарий в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в России завершилось всенародное голосование по поправкам к Конституции. Обработали уже 99,9% бюллетеней, поправки одобрили 77,93% граждан РФ, сообщили в ЦИК. Против высказались 21,26% проголосовавших.