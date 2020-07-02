Париж, , 09:26 — REGNUM Парламент Франции должен окончательно принять в этот четверг, 2 июля 2020 года, законопроект об организации выхода из чрезвычайного положения (ЧП) в области здравоохранения после 11 июля, с возможным сохранением ряда ограничительных мер до осени, сообщает Le Figaro.

Власти Франции намерены отменить режим ЧП в области здравоохранения, введенного в связи с пандемией, за исключением территории Французской Гвианы и Майотты, где режим ЧП сохранится «до 30 октября включительно», потому что пик эпидемии, как ожидается, придется там на июль.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сенат Франции принял законопроект, предусматривающий отмену чрезвычайного положения (ЧП) в области здравоохранения после 10 июля 2020 года.

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