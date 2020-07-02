Сеул, 2 июля 2020, 09:27 — REGNUM Уровень поддержки политики главы Южной Кореи продолжает стремительно падать на протяжении шести недель подряд. Об этом сообщает KBS со ссылкой на исследовательскую компанию Real Meter.
По данным опроса, проведенного с 29 июня по 1 июля среди 1507 человек, уровень поддержки президента составил 49,4%, что на 3,9% меньше чем неделю назад. Не одобряют деятельность главы государства 46,1%, что на 3,4%, по сравнению с прошлой неделей.
Уровень поддержки Демократической партии «Тобуро» составил 38,1%, Объединённой партии будущего — 30%, Открытой демократической партии — 5,4%, партии Справедливости — 5,2%, народной партии — 2,7%.