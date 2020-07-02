Тбилиси, , 09:29 — REGNUM Жители Грузии 1 июля провели акцию протеста с требованием открыть границу с Турцией, чтобы можно было выехать на заработки. Об этом сообщает грузинское «Общественное телевидение».

По данным журналистов, большое количество людей собралось на границе с Турцией возле пропускного пункта в Сарпи. Протестующие заявили, что обещанная компенсация потери заработка в размере 300 лари (менее $100) их не устраивает и потребовали предоставить возможность работать за границей.

Напомним, грузино-турецкая граница была закрыта с 15 марта для предотвращения распространения коронавируса. Дата, когда она может открыта, не называется.

Ранее для работы на чайных плантациях в Турции выезжали из страны до 10 тыс. жителей Грузии.