Харгейса, , 09:38 — REGNUM Не признанные мировым сообществом Тайвань и Сомалиленд создадут дипломатические представительства в столицах друг друга. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление министра иностранных дел Тайваня Джозефа Ву.

По информации журналистов агентства, соглашение о сотрудничестве Тайваня и Сомалиденла, расположенного в стратегически важном регионе Африканского Рога, было подписано еще в феврале, однако оно не разглашалось.

Ву подчеркнул, что контакты Тайваня с Сомалилендом, самопровозглашенным государством, международно признанным только как автономный регион Сомали, датируются 2009 годом.

Он сообщил журналистам в Тайбэе, что восемь других стран или международных органов имеют дипломатические представительства в Сомалиленде, включая Эфиопию.

«Я думаю, что то, что мы делаем, не сильно отличается от [политики] других стран», — сказал Ву, добавив, что Сомалиленд провозгласил независимость в 1991 году, и в государстве трижды успешно состоялись президентские выборы.

«Она была признана многими странами как очень свободная, демократическая страна в Африке», — добавил он. «Так что, по сути, Сомалиленд — это независимая страна», — подчеркнул Ву.

Тайвань установил официальные дипломатические отношения всего с 15 странами мира из-за давления со стороны Китая. В Африке только Эсватини поддерживает полноценные дипломатические отношения с Тайванем. Китай и Тайвань годами обменивались обвинениями в использовании «долларовой дипломатии» в виде займов и помощи в обмен на международное признание.

«Мы не перестанем делать то, что должны делать из-за китайского давления», — сказал Ву. Он не сообщил подробностей о какой-либо помощи, которую Тайвань может предоставить Сомалиленду, но сказал, что африканская страна богата энергетическими ресурсами и рыболовными угодьями.