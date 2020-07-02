Кызыл, , 09:16 — REGNUM Наибольшие показатели по явке на избирательные участки, а также по поддержке изменений в Конституцию РФ среди регионов Сибири стала Тува. По данным главы республики Шолбана Кара-оола, здесь проголосовали почти 93% жителей, имеющих право голоса.

Из них поддержали поправки 96,8% избирателей. В Кемеровской области «за» проголосовали 87,3% жителей, пришедших на избирательные участки.

«Мы все, как один. Результаты голосования как на ладони показали нашу сплоченность и горячее желание сделать жизнь России, родной Тувы лучше», — отметил по этому поводу глава республики, добавив, что не сомневался в таком результате.

Как сообщало ИА REGNUM, в некоторых районах Тувы результаты вплотную приблизились к 100%. В частности, в Овюрском районе так проголосовали 99,5%, в Эрзинском — 99,4%. Всего 99-процентный рубеж преодолели в шести районах. На отдельных участках за поправки проголосовали все избиратели.

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