Москва, , 09:16 — REGNUM Вбросом о том, что Россия якобы подкупала талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для убийства российских военных, США пытаются отрезать нашу страну от влияния на процессы внутри США, заявил кинорежиссер Карен Шахназаров, в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«А вот с точи зрения информационной войны, они очень осмыслены. Что такое для обычного обывателя: «Вот смотри, русские наших ребят убивают!»… Это блокируют какую-то возможность российского влияния на политические процессы в Соединенных Штатах», — заявил Шахназаров.

По его словам, США боятся того, что Россия сможет каким-то образом участвовать в протестах в США с целью привести к власти другую элиту, как они делали сами при распаде СССР.

По его мнению, именно для этого был осуществлен вброс о том, что Россия якобы подкупала исламистов из «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для убийства американских военных.