Вашингтон, , 09:25 — REGNUM Сторонники бывшего вице-президента США и вероятного кандидата на президентских выборах в ноябре Джозефа Байдена пожертвовали почти $141 млн для его агитационной кампании. Такая сумма была собрана за июнь, сообщила представитель штаба Байдена Джен О'Мэлли Диллон в Twitter.

«Мы ещё ведём подсчеты, но вот что известно: мы собрали $141 млн в июне», — отметила Диллон.

Она добавила, что в июне число жертвователей выросло на 68% относительно мая. В мае на кампанию Байдена было собрано $80,8 млн. Общую собранную сумму в штабе не назвали.

При этом 1 июля в предвыборном штабе действующего главы государства Дональда Трампа заявили, что в июне собрали $131 млн пожертвований, в мае — $74 млн, а в общей сложности располагают $295 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, Байден заручился достаточной поддержкой делегатов предстоящего съезда Демократической партии, чтобы выдвинуться в президенты. Съезд демократов должен состояться с 17 по 20 августа, выборы президента назначены на 3 ноября.

Читайте также: Джо Байден решил не проводить предвыборные митинги