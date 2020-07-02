Калуга, , 09:11 — REGNUM В Калужской области 338 тыс.748 избирателей или 70,17% проголосовали за одобрение изменений в Конституцию Российской Федерации. Против проголосовали 140 тыс. 003 избирателя или 28,99%, сообщает 2 июля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на предварительные данные облизбиркома.

Всего в голосовании по поправкам в Конституцию РФ приняли участие 484 тыс. 707 жителей региона. Лидерами по явке избирателей стал Износковский район, где исполнили гражданский долг 92,55% жителей. Также в лидерах Перемышльский и Хвастовичский районы. Здесь большинство избирателей проголосовали за внесение поправок в основной закон страны. В Обнинске одобрили изменения в Конституцию РФ 66,98% избирателей, а по трём округам Калуги поддержка составила от 68,03% до 69,51%. В областном центре явка составила около 49%.

Нарушения, которые могли повлиять на ход голосований и на их результаты, не выявлены.

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