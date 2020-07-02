Бердск, Новосибирская область, , 09:03 — REGNUM В городе Бердске Новосибирской области подвели итоги голосования по внесению поправок в Конституцию РФ. По данным территориальной избирательной комиссии, в всего в голосовании приняли участие 34 740 бердчан или 41,1%.

«За внесённые поправки в главный документ страны проголосовали 23 688 или 68,19% жителей города. Против — 10 701 или 30,81%», — уточняет ТИК Бердска.

Напомним, что всего в голосовании приняли участие более 1 млн 34 тысяч жителей Новосибирской области. За внесение поправок проголосовали 698 857 новосибирцев или 67,58%, против — 323 674 жителя региона или 31,3%.

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