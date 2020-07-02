Салехард, , 09:03 — REGNUM На Ямале явка на голосование по поправкам к Конституции РФ составила 80,76%. Об этом сообщил на брифинге 2 июля председатель избирательной комиссии ЯНАО Андрей Гиберт.

Поправки к Конституции России одобрили 89,16% от общего числа проголосовавших ямальцев или 265 237 человек, высказались против — 10, 29% или 30 605 человек.

В труднодоступных районах автономного округа явка на общероссийское голосование составила 100%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, общероссийское голосование по изменению основного закона страны проводилось с 25 июня по 1 июля.