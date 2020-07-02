Волнения и массовые беспорядки в США, отправной точкой которых стала гибель негра Джорджа Флойда от рук полицейских в Миннеаполисе, не только перекинулись на многие другие страны, но и спровоцировали во всём мире вспышку болезненного внимания к расовому вопросу. Этот вопрос активно используется различными силами для достижения своих политических и даже коммерческих целей, что не отменяет, однако, важность борьбы с любыми формами расовой дискриминации, в чью бы сторону она ни была направлена.

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