2 Июля
 
10:01

Жириновский предложил направить в США представителей КПРФ для революции

Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский для помощи США предложил направить туда представителей от КПРФ, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июля.