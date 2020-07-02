Сеул, , 08:58 — REGNUM Правительство Южной Кореи приняло решение выделить 15,6 млрд вон (~$13 млн) на смягчение гуманитарного кризиса в Сирии. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, данное решение было обнародовано 1 июля в ходе совещания представителей стран, оказывающих помощь Сирии и другим странам региона.

Отмечается, что совещание, в котором приняли участие представители 57 стран мира, было организованно представителями Евросоюза и ООН с целью оказания поддержки международным сообществом Сирии в связи с усугублением гуманитарного кризиса, продолжающегося с 2011 года, на фоне коронавируса.

В рамках встречи, стороны выразили обеспокоенность относительно гуманитарного кризиса в Сирии, а также указали на важность политического разрешения ситуации.