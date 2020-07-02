Москва, 2 июля 2020, 08:51 — REGNUM США помогли президенту России Владимиру Путину получить возможность избираться на новый срок, заявил кинорежиссер Карен Шахназаров, в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1»
По его словам, многие граждане России, даже не будучи сторонниками Путина пришли и проголосовали за поправки к Конституции как за стабильность. В то же самое время, в головах некоторых граждан США пали как некий моральный авторитет, с которого нужно делать жизнь и нам, полагает эксперт.
Напомним, что в США продолжаются расовые протесты негров, выступающих против белого населения США.