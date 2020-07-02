Москва, , 08:51 — REGNUM США помогли президенту России Владимиру Путину получить возможность избираться на новый срок, заявил кинорежиссер Карен Шахназаров, в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1»

«Что, мне кажется, ему помогло, как ни странно — это события в Соединенных Штатах… Вот это, мне кажется, сыграло. Потому что, во-первых, разрушился образ Соединенных Штатов как некоего образца политической системы… Если там есть ограничение сроков, значит это идеал… Во-вторых, на этом фоне предстал как олицетворение стабильности и порядка», — заявил Шахназаров.

По его словам, многие граждане России, даже не будучи сторонниками Путина пришли и проголосовали за поправки к Конституции как за стабильность. В то же самое время, в головах некоторых граждан США пали как некий моральный авторитет, с которого нужно делать жизнь и нам, полагает эксперт.

Напомним, что в США продолжаются расовые протесты негров, выступающих против белого населения США.