Тбилиси, , 08:55 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили 1 июля встретилась с послами США, Евросоюза и Германии Келли Дегнан, Карлом Харцелем и Хубертом Книршем, а также с руководителем офиса Совета Европы в Грузии Кристиан Урсе. Об этом сообщает пресс-служба президента.

«Как и прежде, я буду гарантом стабильности… Чтобы Грузия успешно сдала еще один экзамен и стабильности ничто не угрожало, нам следует проявить больше внимательности, поскольку как внутри страны, так и за ее пределами есть всякого рода попыток», — сказала на встрече в своей резиденции Зурабишвили.

Она отметила, что Грузия сдала тесты на демократию и осталось завершить этот процесс, проведя образцовые и справедливые парламентские выборы. Также грузинский президент подчеркнула важность поддержки в этом со стороны иностранных партнеров.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии 29 июня были приняты поправки к Конституции о проведении выборной реформы. В парламенте началась работа по изменению «Избирательного кодекса». О необходимости проведения реформ правительству Грузии постоянно говорили послы США, ЕС и Германии, а также представители других стран.

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