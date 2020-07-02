Пекин, , 08:59 — REGNUM Заявления Лондона о законе по нацбезопасности в Гонконге являются грубым вмешательством во внутренние дела КНР, заявил посол Китая в Великобритании Лю Сяомин. Его слова приводятся на сайте китайского посольства.

Ранее британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что закон о нацбезопасности в Гонконге противоречит положениям британо-китайской декларации об автономии этого региона. Позднее стало известно о вызове в МИД Соединённого Королевства китайского посла.

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В китайском посольстве отметили, что 1 июля Лю Сяомин встретился с замглавы британского МИД Саймоном Макдональдом. Китайский дипломат категорически отверг необоснованные обвинения, касающиеся закона о нацбезопасности в Гонконге, и изложил позицию Пекина.

Он подчеркнул, что заявления британской стороны «представляют собой грубое вмешательство во внутренние дела Китая», они противоречат принципам взаимного уважения и невмешательства. Китай решительно отвергает подобные заявления и серьёзно озабочен ими.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня в Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей одобрил закон о защите национальной безопасности Гонконга, после чего председатель КНР Си Цзиньпин подписал указ о вступлении закона в силу.

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