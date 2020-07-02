Париж, , 08:45 — REGNUM Власти Франции объявили о выходе из миссии НАТО в Средиземном море, осуждая двойную игру Турции, сообщает Le Figaro.

Издание отмечает, что Франция объявила о «временном» выводе ресурсов, выделенных для операции «Морской страж» в Средиземном море.

Более чем через две недели после серьезного инцидента с участием французского фрегата Le Courbet напряженность между Францией и Турцией растет.

Двойная игра и агрессивное поведение Турции категорически осуждаются Парижем.

Известно, что 10 июня 2020 года французский фрегат Le Courbet попытался задержать турецкое грузовое судно, подозреваемое в перевозке оружия в Ливию и нарушении эмбарго ООН, в рамках выполнения операции «Морской страж». Сопровождаемый тремя турецкими фрегатами, которые сами «связаны» с операцией НАТО, корабль отказался подчиниться.

«Это не разовое событие», — заявили власти Франции, сославшись на список аналогичных нарушений со стороны других турецких судов.

Столкнувшись с французскими обвинениями, Анкара решила прибегнуть к угрозам.

«Без Турции не будет НАТО!» — предупредил посол Турции во Франции Исмаил Хакки Муса.

Как сообщало ИА REGNUM, министры иностранных дел Европейского союза встретятся 13 июля 2020 года по просьбе Франции для обсуждения отношений с Турцией.

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