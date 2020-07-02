Киев, , 08:34 — REGNUM Монетарная политика на Украине была одной из немногих зон стабильности и компетентности, заявил 2 июля политический эксперт Виталий Сыч, комментируя скандал с возможной отставкой главы Нацбанка Украины Якова Смолия.

Эксперт подчеркивает, что независимость Нацбанка была одним из условий сотрудничества Украины с МВФ, Всемирным банком и G7.

«Причем, давление на Смолия шло с самого верха. Для многих инвесторов и партнеров это будет красной линией. Стоимость украинских активов упадет. Кто советует эти глупости?», — задается вопросом Сыч.

Эксперт вспоминает другие события украинской политики последних дней, например, внесенный властью новый закон про медиа, предлагает дать госрегулятору полномочия штрафовать и закрывать сайты и журналы по решению лояльных судов.

«Мы хотим доказать, что можем и имеем право на самое быстрое государственное харакири?», — резюмирует он.

ИА REGNUM напоминает, что вечером 1 июля глава НБУ Яков Смолий заявил, что подал в отставку из-за «систематического политического давления». Конкретных фамилий глава регулятора не озвучил. Отставку Смолия еще должна утвердить Верховная рада, после рассмотрения соответствующего вопроса в профильном парламентском комитете.

В свою очередь офис президента заявил, что все дискуссии относительно деятельности Нацбанка «должны базироваться исключительно на принципах профессионализма и должны быть лишены политической окраски».