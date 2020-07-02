Тюмень, , 08:27 — REGNUM В Тюменской области явка на голосовании по поправкам к Конституции РФ превысила 77%. Об этом сообщил на брифинге утром 2 июля председатель регионального избиркома Игорь Халин.

Поправки к Конституции РФ поддержали более 85% проголосовавших тюменцев. Высказались против изменений в основной закон страны 14%.

В единый день голосования, 1 июля работали все 1 097 избирательных участков. За легитимностью и прозрачностью процесса следили 3 948 общественных наблюдателей. Голосование прошло в штатном режиме, жалоб, заявлений и обращений по поводу каких-либо нарушений в региональный избирком в день финального голосования не поступило.

«Голосование на территории Тюменской области состоялось, причём с достойными результатами», — подытожил Игорь Халин.

Напомним, 1 июля в России завершилось голосование по изменению Конституции России. Оно стартовало с 25 июня и шло в течение недели в связи с пандемией коронавирусной инфекции.