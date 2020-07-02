Киев, , 08:25 — REGNUM Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко объявило «шуткой» озвученное им ранее заявление о планах баллотироваться в президенты страны.

Об этом он сказал в эфире телеканала «hromadske» вечером 1 июля.

«Это была шутка, и мы должны это понимать», — отметил чиновник.

Вместе с тем Ляшко дал понять, что информация о его участии в следующих выборах мэра Киева как представителя «Слуги народа» имеет под собой некоторые основания:

«Будем комментировать, когда исчезнет слово «слухи», когда будет официальная позиция… Я поддерживаю доверие президента ко мне как к главному санитарному врачу… если будет такой разговор (о выдвижении в мэры Киева), думаю, вы услышите официальную позицию и президента, и главного санитарного врача».

ИА REGNUM напоминает, что местные выборы на Украине должны состояться осенью нынешнего года. Один из самых важных участков — выборы мэра Киева, и в лагере президента Зеленского до сих пор не определились, кто может составить конкуренцию нынешнему городскому главе Виталию Кличко.