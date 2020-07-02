Уфа, , 08:27 — REGNUM Итоги голосования по поправкам к Конституции РФ подведены в Башкирии. Об этом 2 июля сообщила председатель региональной Центральной избирательной комиссии Илона Макаренко на брифинге.

По ее словам, в Башкирии в голосовании приняли участие 2 млн 763 тысячи 98 избирателей или 90,83% граждан, которые включены в списки участников голосования.

При этом в Уфе проголосовали 86,85% граждан, а в среднем по городам — 88,28%. При этом активность граждан по районам составила 93,73%.

Илона Макаренко отметила, что за поправки в Конституцию России проголосовали 88,68% граждан, принявших участие в голосовании (или 2 млн 448 тысяч 685 человек), а вариант «нет» — выбрали 10,6% избирателей (292 тысячи 701 гражданин).

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