Нур-Султан, 2 июля 2020, 08:22 — REGNUM Ранг чрезвычайного и полномочного посла Казахстана присвоен заместителю председателя сената республики Аскару Шакирову, сообщили 2 июля в пресс-службе министерства иностранных дел Казахстана.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев присвоил дипломатический ранг нескольким госслужащим по случаю Дня дипломатической службы. Дипломатический ранг также присвоен послам в Грузии, Японии и Словакии.
Токаев также присвоил некоторым дипломатам очередные дипломатические ранги и присудил почетную грамоту президента Казахстана.
Отметим, День дипломатической службы в Казахстане учрежден указом главы государства от 1 июля 2009 года.