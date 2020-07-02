* талибами — запрещённая в России организация

Вашингтон, , 08:22 — REGNUM В истории с обвинением России в «сговоре» с боевиками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) появился посредник. По данным источников The New York Times, речь идёт о Рахматулле Азизи, который ранее занимался контрабандой наркотиков.

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В докладах американской разведки он значится как ключевой посредник между российскими военными разведчиками и афганскими боевиками. Якобы эта информация подтверждена и афганскими официальными лицами. По данным издания, именно Азизи мог передавать талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) деньги, которые, как ранее утверждала The New York Times, предназначались в качестве вознаграждения за убийство американских военнослужащих и солдат из международного воинского контингента в Афганистане.

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В статье отмечается, что спецслужбы провели обыски у бизнесменов в Кабуле и Кундузе, с которыми мог быть связан Азази, а также задержали часть его родственников. При этом самому подозреваемому удалось скрыться.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее The New York Times со ссылкой на свои источники в разведке заявила, что подразделение российской военной разведки якобы предлагало боевикам награду за убийство военных США и других стран, входящих в коалицию в Афганистане. Позднее вышла ещё одна статья, в которой утверждалось, что Москва якобы осуществляла денежные переводы на счета членов группировки «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в качестве вознаграждения за убийство военных США, однако эти электронные платежи якобы были перехвачены американскими лицами.

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В МИД РФ назвали эту публикацию фейком и откровенной ложью. В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что разведсообщество США опровергло данные газеты The New York Times. По словам американского лидера, вероятно, это ещё один сфабрикованный скандал о связях с Россией.