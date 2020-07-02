Орел, , 08:08 — REGNUM Большинство жителей Орловской области, обладающие избирательным правом, проголосовали за внесение поправок в Конституцию Российской Федерации. В регионе подводят итоги голосования, состоявшегося 1 июля.

Согласно данным, введённым в систему ГАС «Выборы», «за» поправки проголосовали 79,74% жителей Орловской области — или 372,4 тыс. человек. Против высказались 19,05% — это почти 89 тысяч человек.

На 18:00 1 июля явка в регионе, напомним, составила 73,5%, окончательные данные явки будут оглашены после подсчета голосов.