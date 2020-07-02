Париж, , 08:07 — REGNUM Турция через своего посла во Франции подтвердила существование шпионской связи между двумя странами, сообщает Le Figaro.

Ранее проправительственная газета Турции сообщила, что бывший сотрудник службы безопасности генерального консульства Франции в Стамбуле Метин Оздемир обратился в полицию и заявил, что собрал информацию для французской службы внешней разведки.

Посол Турции во Франции Исмаил Хакки Муса предстал перед комитетом Сената Франции по иностранным делам и обороне.

«Этот случай тщательно рассматривается нашими внешними разведками. Прошло уже два года, а этот случай стал предметом обсуждений между службами двух стран. Тот факт, что это было отражено в прессе несколько дней назад, не имеет ничего общего с нынешней реальностью», — заявил посол, в то время как дипломатическая напряженность между Парижем и Анкарой усиливается.

Париж никогда не реагировал публично по этому вопросу. МИД Франции просто отказался «комментировать слухи в прессе».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что на фоне усилий России и Турции по прекращению боевых действий в Ливии, Франция производит действия, которые можно считать «разрушительными».

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