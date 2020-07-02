Самара, , 08:07 — REGNUM Итоги голосования по поправкам к Конституции РФ подвели в Самарской области. Об этом 2 июля сообщает пресс-служба областного правительства на своей странице в социальной сети.

По сообщению пресс-службы ведомства, в голосовании приняли участие 69,05% избирателей, проживающих в регионе. При этом за внесение изменений в Конституцию проголосовало 80,55% граждан, принявших участие в голосовании. А 18,68% граждан — проголосовали «против».

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что из-за особой эпидемиологической обстановки голосование проводилось в РФ неделю. Это было необходимо, чтобы избежать массового скопления людей, свести к минимуму риск распространения инфекции. В Самарской области все участки для голосования были проверены Роспотребнадзором. Рядом с участками по голосованию в Самарской области проводили сбор подписей за присвоение Самаре высокого звания «Города трудовой доблести».

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