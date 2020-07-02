Москва, , 08:07 — REGNUM Более 77% российских граждан поддержали внесение изменений в Конституцию РФ. Таковы данные Центризбиркома после обработки 99,9% протоколов голосования.

К 7:00 мск 2 июля комиссией обработано 99,97% протоколов. За поправки к Основному закону проголосовали 77,92% избирателей, против высказались 21,26%.

В голосовании приняли участие 65% избирателей.

При этом в Москве и Нижегородской области явка на электронное голосование, которое проходило с 25 по 30 июня, составила 93,02%. В Москве поправки поддержали 62,33% тех, кто голосовал удалённо, против высказались 37,67%. В Нижегородской области — 59,69% и 40,31% соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, общероссийское голосование по поправкам к Конституции завершилось 1 июля во всех регионах РФ.

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