Санкт-Петербург, , 08:07 — REGNUM В Кронштадт для участия в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге прибыл малый ракетный корабль (МРК) Каспийской флотилии «Великий Устюг», ставший первым прибывшим в северную столицу для празднования Дня ВМФ боевым кораблём. Об этом 1 июля сообщает пресс-служба Военно-морского флота Минобороны РФ.

После совершения межфлотского перехода корабль ошвартовался у причала Ленинградской военно-морской базы в городе Кронштадте.

Отмечается, что техника и вооружение корабля после перехода работают в штатном режиме. Экипаж начал подготовку корабля к участию в Главном военно-морском параде, который в День ВМФ России 26 июля состоится в акватории Невы и на рейде Кронштадта.

Напомним, малые ракетные корабли проекта 21 631 (головной МРК — «Град Свияжск») являются многоцелевыми кораблями, спроектированными АО «Зеленодольское проектно-конструкторское бюро». Это самая многочисленная серия боевых кораблей в Военно-морском флоте России в настоящее время — 9-й корабль серии, МРК «Грайворон», проходит испытания и скоро вступит в строй.

Именно МРК проекта 21 631 отличились эффективными ударами крылатыми ракетами «Калибр» по объектам террористов на территории Сирийской Арабской Республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге 26 июля 2020 года будут участвовать 46 кораблей, катеров и подводных лодок, 42 самолета и вертолета и более четырёх тысяч военнослужащих.

В этот же день военно-морские парады пройдут в пунктах базирования флотов и флотилий в Североморске, Балтийске, Севастополе, Каспийске, Владивостоке и сирийском порту Тартус.

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