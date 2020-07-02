Ханты-Мансийск, , 07:55 — REGNUM В Югре явка на голосовании по поправкам к Конституции РФ составила 61,72%. Об этом сообщил председатель избиркома ХМАО Денис Корнеев на брифинге утром 2 июля.

За изменение Конституции России проголосовали 69% пришедших на всероссийский опрос избирателей, против — 31%.

Жалоб из 714 участковых комиссий на ход голосования не поступало, отметил Денис Корнеев.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля в России закончилось голосование по изменению Конституции. Оно стартовало с 25 июня и шло в течение недели в связи с пандемией коронавирусной инфекции.