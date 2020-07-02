Воронеж, , 07:54 — REGNUM 80,07% избирателей Воронежской области, принявших участие в общероссийском голосовании по вопросу внесения изменений в Конституцию России, высказались «за». Предварительные данные на утро 2 июля опубликованы в системе ГАС «Выборы».

В поддержку несения изменений в Конституцию России высказались более 1,07 млн жителей региона — 80,07% от общего числа проголосовавших. Против изменений проголосовали 19,18% — это 256 тыс. 306 человек.

Явка на голосование составила 72,14%.