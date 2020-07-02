Чита, , 07:49 — REGNUM Пресс-служба забайкальского губернатора обнародовала сегодня, 2 июля, уточненные данные по голосованию. Всего свой выбор по поправкам к Конституции РФ сделали 60,08% жителей Забайкальского края. За изменения в основной документ страны отдали свои голоса 74,92%.

Ни одной жалобы на санитарную безопасность не поступало, сообщила в ходе брифинга председатель избирательной комиссии Забайкальского края Светлана Судакова. Она также отметила, что общероссийское голосование, связанное с изменениями в Конституцию страны — событие уникальное: в 1993 году на референдуме за Конституцию тогда еще Читинской области результат голосования составил 56,81 процента, в стране на тот момент высказали свое мнение «за» 58,43 процента. Явка избирателей от тогда ещё Читинской области составила 51,8%.

Как уже сообщало ИА REGNUM, накануне, 1 июля, в ходе решающего дня голосованя по поправкам к Конституции РФ, в крае работало 923 основных и семь временных избирательных участков. Организацией процедуры голосования занимались 38 территориальных комиссий во главе с избиркомом — это порядка восьми тысяч человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Большинство жителей Забайкалья проголосовали за поправки к Конституции

Читайте развитие сюжета: Глава Забайкалья: «Спасибо тем, кто пришёл и проголосовал»