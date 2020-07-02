Санкт-Петербург, , 07:47 — REGNUM По данным Санкт-Петербургской избирательной комиссии на 5 часов утра 2 июля, в ходе всероссийского голосования по поправкам к Конституции за внесение изменений в Основной закон страны высказались 77,66% тех жителей Петербурга, кто пришел на участки. Это 2 млн 241 тыс. человек.

Голосование на избирательном участке в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Против внесения поправок проголосовали 21,64% петербургских участников плебисцита, или 624 тыс. человек.

Явка на голосование в Петербурге составила около 75% от общего количества зарегистрированных избирателей.

Эти данные еще будут уточняться.

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