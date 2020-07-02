Гонконг, Китай, , 07:28 — REGNUM Госсовет КНР назначил нового директора Иммиграционного департамента правительства Гонконга, сообщает 2 июля агентство Синьхуа.

Новым главой Иммиграционного департамента правительства специального административного района (САР) Гонконг в Китае стал Ао Ка-ванг. Решение было принято в согласии с Базовым законом САРГ и одобрено главой Гонконга Керри Лам.

Напомним, что недавно власти КНР приняли доработанную версию закона о защите национальный интересов и стабильности в Гонконге, который вызывал бурю возмущений на Западе и в среде гонконгских бунтовщиков.