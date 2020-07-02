Нью-Дели, , 07:08 — REGNUM Администрация китайской социальной сети Weibo удалила учетную запись премьер-министра Индии Нарендры Моди по запросу индийского посольства в КНР, сообщает Reuters.

Сообщается, что Моди завел учетную запись в Weibo в 2015 году в ходе визита в Китай. До закрытия аккаунта у него было около 100 записей и 200 тысяч подписчиков.

При этом ранее Индия ограничила доступ к десяткам китайский мобильных приложений. Среди них Weibo и TikTok. Предполагается, что это связано с обострением отношений между Пекином и Нью-Дели.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь посольства Китая в Индии Цзи Жун заявила, что блокировка в Индии китайских мобильных приложений может нарушать положения Всемирной торговой организации (ВТО). Она назвала блокировку дискриминацией в отношении китайских приложений.

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