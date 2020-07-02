Омск, , 06:33 — REGNUM Жители Омской области поддержали поправки к Конституции РФ. По данным ЦИК РФ, за проголосовали 62,09% избирателей региона (610 278 человек), против — 36,66% (360 348).

Как сообщили ИА REGNUM в избиркоме Омской области, на 1 января 2020 года в регионе было зарегистрировано 1 518 326 избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ проходило с 25 июня по 1 июля 2020 года.

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