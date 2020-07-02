Кемерово, , 06:26 — REGNUM В Кемеровской области участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ приняли более 1 млн 742 тысяч человек из почти 1 млн 970 тысяч, имеющих право голоса. Таковы данные ЦИК РФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По предварительным данным, за поправки к Конституции РФ проголосовали 1 519 233 кузбассовца или 87,29%. Против — 209 423 или12,03% избирателей региона. Недействительным признан 11 761бюллетень.

Напомним, что явка избирателей в Кемеровской области, по данным на 18:00 (время местное) составила 87,49%.