Вашингтон, , 05:59 — REGNUM Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал сомнения по поводу предоставляемых ему данных по России, которые ему предоставляла разведка, передает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

Источники утверждают, что Трамп якобы всегда, будучи президентом США, злился, когда сотрудники разведки США представляли ему доклад, представляющий Россию в негативном свете. При этом он нередко интересовался, почему столь пристальное внимание разведсообщества сконцентрировано на России.

Трамп также часто выражал сомнения в достоверности разведданных по России. Якобы по этой причине разведка США перестала уделять должное внимание вопросам, связанным с Москвой, в ходе брифингах для американского лидера.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не располагал никакими сведениями о якобы сговоре российской разведки с боевиками из террористического движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Он назвал эти сведения обманом со стороны демократов и лживых СМИ.

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