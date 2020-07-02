Горно-Алтайск, , 04:55 — REGNUM Центральная избирательная комиссия опубликовала предварительные результаты голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ в Республике Алтай. Как сообщается на сайте комиссии, за поправки проголосовали 66,16% избирателей или 55,3 тыс. местных жителей.

Против изменений в основной закон выступили 27,4 тыс. человек или 32,3%. Итоговая явка составила чуть больше 51%.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 1 июля глава республики Олег Хорохордин призвал жителей прийти на участки, назвав голосование важнейшим для всех граждан страны, которое определит развитие и будущее государства на долгие годы вперед.

Читайте также: В Горном Алтае стала известна явка на 15:00