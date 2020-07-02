Улан-Удэ, , 04:47 — REGNUM В Бурятии подвели предварительные итоги голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию России. По данным Центральной избирательной комиссии, поправки поддержали 71,95% жителей республики, пришедших на избирательные участки.

Против высказались 26,5% избирателей. В абсолютных цифрах «за» проголосовали 329,2 тыс. человек, «против» — 121,2 тыс. Добавим, что итоговая явка составила 64,3% или 458,3 тыс. избирателей. Недействительными признаны более 7,1 тыс. бюллетеней.

Как сообщало ИА REGNUM, голосование в республике проходило на 837 участках, 814 из которых были образованы в общем порядке. Ещё 23 участка были открыты в местах временного пребывания избирателей, а также вне помещений для голосования.

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