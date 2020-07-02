Сиэтл, США, , 04:50 — REGNUM В Сиэтле (штат Вашингтон, США), полиция завершила ликвидацию так называемой «автономной зоны Капитолийского холма» (CHAZ). Об пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни заявила 1 июля в ходе брифинга для журналистов.

«Я рада сообщить всем, что Сиэтл освобождён», — сказала Макинэни. По её словам «Автономная зона Капитолийского холма» оказалась длившимся четыре недели «провалившимся экспериментом демократов и радикальных левых».

В операции по зачистке от протестующих центрального района Сиэтла, которая началась утром 1 июля, были задействованы около 100 полицейских. В соответствии с опубликованным ночью указом мэра все протестующие, которые обнаруживались на территории «автономной зоны», объявлялись нарушителями режима чрезвычайной ситуации (ЧС). Всего в ходе операции было задержано несколько десятков человек.

Принятие радикальных мер объясняется властями тем, что в последние дни существования «автономной зоны» в стычках внутри и рядом с ней погибли два человека, несколько человек пострадали.

Как сообщало ИА REGNUM, по меньшей мере один человек погиб в результате стрельбы в ночь на 29 июня в так называемой «автономной зоне Капитолийского холма», провозглашённой участниками акций протеста в Сиэтле в американском штате Вашингтон. Ранения получили два человека, одному из пострадавших спасти жизнь врачам не удалось, состояние второго оценивается как критическое.

Напомним, участники акций протеста против расизма и произвола полиции объявили «автономной зоной» один из центральных районов Сиэтла. Демонстранты поставили в центре города заграждения и установили палатки. Местные власти дали указание полиции покинуть район, чтобы снизить напряжённость, после чего здание полицейского участка было занято протестующими.

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