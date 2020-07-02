Самара, , 03:47 — REGNUM В Самарской области, по предварительным данным, внесение поправок в Конституцию РФ поддержали 80,61% участников голосования. Об этом ИА REGNUM сообщает со ссылкой на данные ГАС Выборы.

По данным ЦИК Самарской области, в список на момент окончания голосования было включено 2 299 176 участников. Одобрили изменения в Конституцию РФ 1 284 066 участников голосования — 80,61%.

Проголосовать по данному вопросу можно было с 25 июня 2020 года. В первый день голосования в Самарской области своё мнение выразили 202 626 жителей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Нижегородской области, по предварительным данным из ГАС Выборы, свои голоса «за» поправки отдали 79,18% жителей, в Саратовской области — 82,24%, в Татарии — 83,4%, в Кировской области — 71,1%, в Башкирии — 89,7% и в Пензенской области — 85,2%.