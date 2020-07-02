Тегеран, , 11:22 — REGNUM 1 июля спикер иранского парламента Мохаммад Багер Калибаф написал письма главам и генеральным секретарям международных институтов и форумов, призвав их принять решительные меры по противодействию и пресечению незаконных мер израильского режима. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Послания были направлены генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, президенту Межпарламентского союза (МПС) Габриэле Куэвас Баррон, генеральному секретарю Парламентского союза Организации исламского сотрудничества Мохаммеду Курешиниа, главе Азиатской парламентской ассамблеи Мохаммеду Резе Маджиди и генеральному секретарю Организации исламского сотрудничества (ОИС) Юсефу Аль-Отеймину.

Калибаф особо подчеркнул твердую позицию иранского парламента немедленно прекратить оккупацию сионистского режима Израиля, провокационные, незаконные меры и нарушение международного мира и безопасности в целом, а также заявил о поддержке неотъемлемого права угнетенного палестинского народа.

Спикер заявил: «Исходя из основополагающих принципов прав человека и целей, закрепленных в Уставе ООН, необходимо предпринять эффективные и практические шаги для немедленного прекращения враждебной и экспансионистской политики сионистского режима Израиля».

«Незаконные меры сионистского режима являются явным нарушением международных норм, что противоречит документам, одобренным ООН, в частности резолюции 2234 СБ ООН», — подчеркнул спикер иранского парламента.