Вашингтон, , 03:47 — REGNUM Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси считает, что в отношении России необходимо «незамедлительно» ввести санкции в связи с якобы сговором российский спецслужб с боевиками террористической группировки «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане. Об этом она заявила 1 июля в эфире телеканала MSNBC.

«Мы должны ввести санкции против РФ, и мы должны сделать это незамедлительно», — сказала Пелоси.

По её словам, президент США Дональд Трамп «пренебрёг своим долгом» и не предпринял должных мер для того, чтобы защитить американских военных, хотя, как считает Пелоси, был проинформирован о существующих подозрениях в отношении действий России.

Как сообщало ИА REGNUM, спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси 28 июня заявила, что президент США Дональд Трамп целенаправленно игнорирует любые обвинения в адрес России, а все его действия являются «подарком» Владимиру Путину по ослаблению лидирующей роли Соединенных Штатов в мире.

Напомним, вице-президент США Майк Пенс 1 июля сообщил, что он (как и президент Трамп) не получал никаких данных по якобы сговору российский спецслужб с боевиками террористической группировки «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане. Также стало известно, что главы ЦРУ и АНБ отчитаются по этому вопросу перед Конгрессом США. При этом в администрации президента США подчеркнули, что информация из публикаций The New York Times не является подтверждённой.

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