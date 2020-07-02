Тегеран, , 11:26 — REGNUM 1 июля президент Ирана Хасан Рухани назвал Астанинские переговоры единственным успешным путём мирного урегулирования сирийского кризиса. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая на совместной видеоконференции со своими российским и турецким коллегами, Рухани заявил, что три соседние страны как гаранты мира несут ответственность за его сохранение. Иранский президент отметил, что до сих пор в Сирии происходило много событий, добавив: «Поэтому мы решили провести виртуальную встречу».

«Иран отвергает применение любых санкций в отношении стран, в частности Сирии», — сказал он, подчеркнув, что Исламская Республика Иран будет продолжать поддерживать сирийский народ и его законное правительство. «Незаконные и бесчеловечные действия американского режима не подорвут дружественные узы союзников Сирии», — отметил иранский президент.

«США должны понять, что то, чего они не достигли военным давлением и прибегая к террористическим группировкам, не может быть достигнуто экономическим давлением путем наказания сирийского народа», — заявил он.