Тегеран, , 11:31 — REGNUM 1 июля президент Ирана Хасан Рухани заявил, что удар США по иранской ядерной сделке, известной как СВПД, до сих пор преследовал экономические аспекты, однако если американские власти хотят нанести политический удар по соглашению, Иран не потерпит такой шаг и предпримет решительные действия. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая на заседании кабинета министров, президент заявил, что вчерашняя сессия СБ ООН стала ареной поражения США. «Иран был объектом незаконных и антигуманных мер Вашингтона с тех пор, как новое правительство пришло к власти в США около трех с половиной лет назад», — сказал Рухани.

«Американцы могут вообразить, что им удалось оказать давление на иранскую нацию, в то время как за последние три с половиной года они неоднократно терпели политические, юридические и моральные поражения», — отметил он.

«За последние недели американские власти потерпели два крупных политических поражения», — заявил президент, подчеркнув, что все остальные члены Совета Безопасности ООН (СБ ООН) так или иначе выступают против американского проекта резолюции в отношении Ирана.