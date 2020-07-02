Тегеран, , 11:32 — REGNUM 1 июля посол Ирана в Европейском союзе (ЕС) Голам Хоссейн Дехкани заявил, что санкции США под названием «Закон Цезаря» против сирийцев считаются актами, ведущими к пропаганде экономического терроризма, который разрушит жизни многих невинных людей. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая в Брюсселе на IV Конференции по теме «Поддержка будущего Сирии и региона», Дехкани отреагировал на высказывания министра иностранных дел Саудовской Аравии и заявил, что саудовский дипломат, чье правительство является «центральным банком терроризма и главным спонсором экстремизма в регионе и за его пределам, сделал эти комментарии, чтобы избежать обвинений Саудовской Аравии в ее преступлениях в Сирии.

«Иран приветствует любые меры, принимаемые для облегчения страданий сирийцев», — сказал он, отметив, что Иран поддерживает просьбу генерального секретаря ООН об установлении перемирия и прекращении конфликтов в Сирии.

Говоря об усилиях Ирана по оказанию помощи сирийцам в течение последнего десятилетия, он подчеркнул, что Исламская Республика всегда (особенно в эпоху коронавируса) пыталась удовлетворить гуманитарные потребности сирийского народа и ослабить его бедственное положение.

Он вновь заявил, что международное сообщество несет полную ответственность в этом отношении.