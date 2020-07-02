Тегеран, , 11:33 — REGNUM 1 июля посол Ирана в Великобритании Хамид Бейдинеджад заявил, что заседание Совета Безопасности ООН подтвердило консенсус всех членов организации, кроме США, в безоговорочной поддержке ядерной сделки Ирана и осуждении политики Соединенных Штатов. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Сессия Совета Безопасности ООН оказалась проявлением единства всех членов (за исключением США) в своей непоколебимой поддержке иранской ядерной сделки и осуждении американской политики», — написал Бейдинеджад в своем Twitter-аккаунте. «США были настолько изолированы даже среди своих союзников, что Помпео пришлось покинуть заседание раньше положенного времени», — добавил он.

Виртуальное заседание Совета Безопасности ООН по рассмотрению доклада генерального секретаря об осуществлении резолюции 2231 по иранской ядерной сделке состоялось с участием министра иностранных дел Мохаммада Джавада Зарифа.

Он заявил собравшимся, что незаконный односторонний выход США из СВПД и повторное введение санкций влекут за собой ответственность Штатов в соответствии с резолюцией 2231 СБ ООН, Уставом ООН и принципами международного права.

«Соединенные Штаты также проигнорировали решение Международного суда», — сказал он, отметив, что власти США должны полностью возместить иранскому народу весь ущерб, нанесённый санкциями.