Вашингтон, , 03:37 — REGNUM Белый дом ведет жёсткую политику в отношении Китая, чтобы не допустить несправедливой конкуренции со стороны Пекина, заявил госсекретарь США Майк Помпео в эфире телеканала Fox News.

По его словам, китайское руководство в лице Коммунистической партии Китая «стремится конкурировать по всему миру таким образом, который не сочетается с тем, что американцы и все демократические страны считают правильным». В связи с этим администрация президента США Дональда Трампа пытается пресечь подобную политику со стороны Пекина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы канцелярии по делам Гонконга и Макао Госсовета КНР Чжан Сяомин заявил, что намерения ряда стран ввести санкции за закон о нацбезопасности в Гонконге продиктованы «бандитской логики». Он подчеркнул, что подобные меры являются вмешательством во внутренние дела Китая.

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