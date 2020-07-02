Тегеран, , 11:33 — REGNUM 30 июня министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в своем послании сослался на онлайн-заседание Совета Безопасности (СБ ООН), заявив, что международное сообщество стоит перед важным решением. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 1 июля.

«Международное сообщество в целом и Совет Безопасности ООН в частности стоят перед важным решением: сохранить ли нам уважение к верховенству закона или вернуться к закону джунглей?» — написал Зариф в своем твиттере.

30 июня вечером состоялась видеоконференция Совета Безопасности ООН по рассмотрению хода выполнения резолюции ООН 2231 по иранской ядерной сделке. Зариф выступил с речью на виртуальном заседании СБ ООН, которое проходило на фоне усилий США продлить эмбарго на поставки оружия Ирану, срок действия которого истекает в октябре в соответствии с вышеупомянутой резолюцией.