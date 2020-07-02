Нижний Новгород, , 03:10 — REGNUM В Нижегородской области, по предварительным данным, внесение изменений в Конституцию РФ 1 июля 2020 года поддержали 79,18% участников голосования. Об этом ИА REGNUM сообщает со ссылкой на данные ГАС Выборы.

В список участников голосования на утро 1 июля в области включили 2 465 261 жителя. Число выданных бюллетеней составило 1 823 569. В поддержку поправок высказались 1 439 117 нижегородцев — 79,18%.

По данным Центризбиркома Нижегородской области, к 18:00, то есть за два часа до закрытия участков, их посетили 70,49% потенциальных участников. Явка к этому времени составила 1 688 262 человека. За время голосования в области жалоб и обращений не поступало.

Напомним, по предварительным данным, в Татарии поправки поддержали 83,46% участников голосования, в Башкирии — 89,72%, в Пензенской области — 85,24%, а в Кировской области — 71,17%.